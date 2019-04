Michel Doucet au Temple de la renommée du journalisme en Atlantique

Le Temple de la renommée reconnaît le travail de ceux qui ont marqué le journalisme dans la région atlantique.

Michel a consacré sa carrière au service de l’information en Acadie. Sa droiture, son sens de la nouvelle, sa rigueur et la proximité qu’il a su créer avec l’auditoire francophone en Atlantique ont fait de lui un animateur des plus appréciés du public. Il a incontestablement mérité sa place au Temple de la renommée du journalisme en Atlantique , affirme Colette Francoeur, directrice régionale de Radio-Canada Acadie.

À la radio, les auditeurs du Nouveau-Brunswick et des provinces de l’Atlantique ont pu l’entendre sur les ondes de CJVA-Radio Acadie (Caraquet), de CHLR-Radio Aboiteaux (Moncton), de CKRO-Radio Péninsule (Pokemouche) et de Radio-Canada Atlantique (Moncton). Depuis 2003, il anime l’émission Le Réveil Nouveau-Brunswick à Radio-Canada Acadie, à partir de Moncton.

En presse écrite, on a pu au fil des ans le lire dans l’hebdomadaire La Tribune de Bathurst, le quotidien L’Évangéline (Moncton) et le quotidien L’Acadie Nouvelle (Caraquet).