Le prochain film de Xavier Dolan sera-t-il sélectionné à Cannes?

Citant des sources, Variety a indiqué mardi que Matthias et Maxime de Xavier Dolan ferait assurément partie de la sélection officielle. Le film raconte l'histoire de Matt et Max, deux meilleurs amis d'enfance approchant la trentaine. Après avoir échangé un baiser pour les besoins du tournage d'un film amateur, ils se voient confrontés à leurs choix et préférences.

La sélection officielle du Festival de Cannes sera annoncée jeudi.

On sait déjà que The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, ouvrira le festival, en plus de faire partie de la compétition.

Les sources de Variety indiquent également que la sélection officielle inclura des titres de Pedro Almodovar, Terrence Malick, Bong Joon-ho et Ken Loach.

Le Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai.