Notre-Dame de Paris : l'archevêque de Montréal célèbre une messe de solidarité avec la France

Mgr Lépine a souligné par communiqué que « cette tragédie arrive tout juste au début de la semaine sainte ».

« Nous sympathisons avec les citoyens et citoyennes de Paris, avec les fidèles et avec toutes les personnes qui sont attristées en France et dans le monde », a-t-il ajouté.

La messe a eu lieu à 12 h 15 à la basilique Notre-Dame, située au 110 rue Notre-Dame Ouest, Montréal.

Des Montréalais se sont déplacés mardi à la basilique Notre-Dame de Montréal pour se recueillir dans la foulée de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, à Paris. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La veille, les cloches de la basilique avaient été sonnées en signe de solidarité avec la grande soeur de la basilique, la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes.

Le feu s'est déclaré lundi peu avant 19 h, heure de Paris.

L'incendie gigantesque qui a détruit la flèche de la cathédrale s'est étendu à l'une des tours rectangulaires emblématiques de l'église.

En fin de soirée à Paris, le chef des pompiers Jean-Claude Gallet a annoncé que les deux tours étaient sauvées, et que le travail des pompiers avait permis d'enrayer la propagation sur le beffroi nord.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré s'est engagé à pour sa part à financer la reconstruction de la célèbre cathédrale, l'un des symboles les plus connus de l'Hexagone.