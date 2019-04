La Ville de Senneterre honore le travail d'un de ses pionniers

Une rue porte déjà son nom, mais l'emplacement ne convient pas selon le maire, Jean-Maurice Matte. Il prendra la place de la 4e rue Est.

Il souhaite rapprocher Arthur Fecteau de l'ancienne base d'aviation qu'il opérait à Senneterre dès 1936.

Carte de la Ville de Senneterre Photo : Gracieuseuté : Ville de Senneterre

Il a transporté, monsieur Fecteau, des arpenteurs, des arpenteurs géomètres un peu partout à travers le Nord québécois qui a permis de développer le nord minier, le nord forestier, qui a été un personnage important à Senneterre. On va nommer la rue qui est limitrophe à son ancienne base d'aviation , explique Jean-Maurice Matte.

La rue déjà existante sera renommée la rue des Sapins.

C'est dans un endroit où la majorité des rues ont des noms d'arbres alors on vient repositionner aux bons endroits les bons noms de rues. Ce nom de rue là avait été donné au début des années 90. On corrige une petite erreur du passé et on remet la rue Arthur-Fecteau là où elle doit être , précise le maire de la municipalité.

Il prévoit contacter prochainement la Commission de toponymie du Québec pour faire la modification.