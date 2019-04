Quels trésors de Notre-Dame de Paris ont été sauvés des flammes?

Parmi les premiers trésors sauvés, on dénombre la couronne d’épines et la tunique de Saint-Louis, un fragment de bois et un clou de la Sainte-Croix, notamment, qui ont rapidement été mis à l’abri.

La Vierge d’argent, une statue exposée lors des célébrations de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, a elle aussi été sortie de la cathédrale pour y être protégée.

Décrochées jeudi dernier pour être restaurées, des statues de cuivre qui ornaient la flèche ont été sauvées.



Le grand orgue, qui compte 7300 tuyaux, aurait été abimé par l’eau, mais sera démantelé pour être reconstruit plus tard. Les vitraux des trois roses qui ornent le bâtiment, qui datent du 12e et du 13e siècles, sont préservés, tout comme le fameux « bourdon » (la cloche) baptisé par Louis XIV.

Plusieurs tableaux importants ont été évacués dès lundi soir, mais on ignore toujours s’ils ont tous été épargnés par les flammes.

Selon les informations de l’Agence France-Presse (AFP), les grandes peintures de Notre-Dame de Paris, endommagées notamment par les fumées de l'incendie qui a frappé la cathédrale, devraient être transportées à partir de vendredi au musée du Louvre pour restauration, a annoncé le ministre de la Culture Franck Riester.



Elles pourront être retirées à partir de vendredi vraisemblablement et transportées en sécurité dans les réserves du Louvre où elles seront déshumidifiées et restaurées , a précisé le ministre.

Selon le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, les tableaux peuvent notamment résister à l’eau, « mais il ne faut pas que cela ne dure trop longtemps ».

Le bilan précis des dommages causés par l’incendie – mais aussi par l’eau utilisée pour éteindre le feu – prendra encore plusieurs jours. On ne connaît toujours pas l’état de plusieurs autres œuvres, dont des orgues, des peintures, des sculptures et du mobilier.



Après un inventaire complet, tous les trésors seront confiés aux musées nationaux français et transportés dans les lieux qui seront tenus secrets.