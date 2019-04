Investissement de 1,4 M$ à l’Auberge des îles de Saint-Gédéon

Le montant permettra de construire une piscine semi-olympique intérieure de 25 mètres avec vue sur le lac Saint-Jean, des jeux d’eau intérieurs, un gymnase d’entraînement, un spa et une salle de jeux interactive pour les enfants et les adolescents.

Une partie des travaux est déjà amorcée dans l’ancienne salle de réunion de l’auberge. La construction de la piscine dans un agrandissement des bâtiments débutera d’ici quelques semaines pour se terminer à la fin de juin, pour le début de la saison estivale.

Le propriétaire de l’Auberge des îles, Éric Larouche, souhaite fidéliser sa clientèle avec ces investissements qui permettront, entre autres, de pallier les conditions météorologiques incertaines.

Des fois la clientèle se demandait s’il va pleuvoir, pas pleuvoir. Les gens étaient un peu dernière minute, explique-t-il. Maintenant, on veut planifier les séjours à plus long terme, être en mesure de bien vendre l’hiver et le quatre saisons.

L’Auberge des îles bénéficie d’un prêt sans intérêt de 500 000 dollars de DEC Canada pour réaliser les travaux.

Le propriétaire Éric Larouche envisage d’ajouter 32 condos à son offre d’hébergement à l’Auberge des îles qui compte 32 chambres et 8 condos. Le projet n’est pas inclus dans les investissements annoncés.