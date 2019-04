Bientôt un premier album pour le groupe Track of Rock

Après sa victoire au concours Accros de la chanson et un été à parcourir les festivals, le groupe Track of Rock, de Shippagan, travaille sur un premier album de chansons originales.

Track of Rock, c’est l’histoire de joueurs de hockey qui ont une passion pour la musique.

On s’est rejoint dans un tournoi et on jasait de musique , indique le guitariste Fabrice Noël.

Le groupe raconte qu’il s’est formé lorsque Alexandre Saulnier s’est mis à chanter.

On lui a demandé de chanter, à la blague, et quand il s’est mis à chanter, on est resté surpris et c’est là que le groupe a décollé , explique Fabrice Noël.

La voix puissante d’Alexandre Saulnier ne cesse de surprendre. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Le chanteur de groupe admet qu’il a lui-même découvert sa voix ce jour-là.

De jeunes professionnels

Bien qu’ils soient tous au secondaire, les membres de groupe prennent leur projet au sérieux.

Ils se rencontrent deux fois par semaine, sans faute, pour peaufiner leur musique.

Les membres du groupe se sont entendus avec leurs employeurs pour ne pas travailler les soirs de répétition. Ci-dessus: le bassiste Rémi Paulin. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

On a de l’école tous les jours et certains travaillent. Le mardi et le jeudi, on répète toujours. C’est comme un emploi : tu y vas, tu n’arrives pas en retard , affirme le bassiste Rémi Paulin.

Agrandir l’image George Belliveau (au premier plan) dit que le groupe était bien préparé pour son entrée en studio. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Le chanteur George Belliveau assure le mixage de leur album. Il admire la concentration, la discipline et le professionnalisme des adolescents.

Let’s Rock



Le premier album du groupe, intitulé Let’s Rock, sera constitué de chansons originales.

Agrandir l’image Les membres de Track of Rock s’inspirent beaucoup de groupes rock, notamment AC/DC et Guns N’ Roses. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

On y retrouvera les deux chansons en français qu’ils ont écrites pour le concours Accros de la chanson, ainsi qu’une demi-douzaine de titres en anglais

Les chansons abordent des thèmes comme l’amour, la fête et le rock and roll , souligne le guitariste Adam Blanchard.

Pas de passe-droit

Les parents s’impliquent dans la carrière de leurs jeunes, mais ils ont insisté pour que ces derniers financent eux-mêmes leur projet.

Ce ne sont pas les parents qui ont payé comme ça trop facilement , lance le père de Fabrice, Adrien Noël.

Les musiciens ont soumis des demandes de subventions, et ils se sont servis des profits de leurs spectacles pour payer le temps en studio.

C’est plus gratifiant , ajoute Adrien Noël.

Track of Rock prévoit de lancer son premier album plus tard cette année. D’ici là, le groupe se prépare pour la saison des festivals.