Emma et William, encore les prénoms les plus populaires au Québec

Les petites Emma et les petits William seront nombreux dans les classes du Québec d'ici quelques années. Pour la quatrième année consécutive, il s'agit des prénoms les plus populaires pour les nouveaux-nés québécois en 2018.

Chez les petites filles, Emma trône au sommet depuis 2013. Auparavant, c’était le prénom Léa qui détenait la pole position.

Les prénoms Alice, Olivia, Léa et Charlie complètent le top cinq.

« Après avoir occupé, au cours des six dernières années, les positions 10, 9 et 7, Charlie continue de gagner en popularité et s’invite au 5e rang. Notons la remontée fulgurante de Livia, passant du 21e rang au 8e rang en 2018 », indique Retraite Québec, qui publie la liste des prénoms les plus populaires chaque année.

Du côté des garçons, le prénom William reste indétrônable depuis six ans, souligne l’organisme gouvernemental.

Logan, Liam, Thomas et Noah suivent la marche.

Prénoms les plus populaires chez les filles en 2018 : Emma (612)

Alice (525)

Olivia (490)

Léa (473)

Charlie (450)

Florence (439)

Charlotte (437)

Livia (378)

Zoé (346)

Béatrice (331)

Prénoms les plus populaires chez les garçons en 2018 : William (739)

Logan (636)

Liam (629)

Thomas (601)

Noah (568)

Jacob (540)

Léo (536)

Félix (496)

Édouard (488)

Nathan (483)

Prénoms inusités

Parmi les prénoms moins…communs, on note Victor-Hugo, Uber, Tuniq, Tor, Rael, Rhythm ou encore Phenix.

Deux nouveaux-nés en 2018 se dénomment également Esty.