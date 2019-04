« Pas d'exception pour Montréal en matière de laïcité », répète Jolin-Barrette

Aux élus montréalais qui dénoncent d'une seule voix le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, le ministre Simon Jolin-Barrette oppose une fin de non-recevoir : cette éventuelle loi va s'appliquer à l'ensemble du territoire québécois, incluant Montréal. Le ministre se dit prêt, tout au plus, à bonifier le projet de loi, sans préciser de quelle manière.

Lundi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le chef de l'opposition officielle, Lionel Perez, avaient réclamé du gouvernement de François Legault qu'il accorde un statut particulier à la métropole en matière de laïcité. La mairesse et le chef de l'opposition ont signé une déclaration par laquelle ils réitèrent la laïcité institutionnelle de Montréal et la liberté religieuse des individus.

Mais en impromptu de presse mardi, Simon Jolin-Barrette a déclaré que le gouvernement du Québec demeure ferme quant à son intention d'inscrire dans les lois le principe de laïcité de l'État.

En vertu du projet loi 21, certaines personnes en situation d'autorité ne pourront pas porter de signes religieux au travail, a répété le leader parlementaire du gouvernement. « On sépare formellement l'État des religions », a-t-il dit.

« [...] exemple, les policiers de la Ville de Montréal, ils ne pourront pas porter de signes religieux durant leur prestation de travail », a expliqué M. Jolin-Barrette. Ce dernier a ajouté que les fonctionnaires devront rendre des services à visage découvert et que les citoyens devront recevoir des services à visage découvert « lorsqu’il y a des motifs d’identification et de sécurité ».

Déjà, à la fin mars, le ministre avait exclu l'adoption d'une mesure d'exception pour la région montréalaise. Il réagissait ainsi aux préoccupations qu'avait exprimées la mairesse de Montréal, pour qui ce projet de loi pourrait limiter les possibilités d'emploi dans la métropole.

La réalité de Montréal

Mardi, le leader du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) n'a pas répondu aux questions répétées des journalistes qui le pressaient de commenter le fait qu'à Montréal, des résidents issus de communautés culturelles ou religieuses risquent d'être plus affectés par cette loi.

« C’est vrai que je porte les deux dossiers, a affirmé Simon Jolin-Barrette. Je suis ministre de l’Immigration et, en tant que leader, je porte le dossier relativement à la laïcité. »

« La laïcité de l’État touche toutes les religions, toutes les religions sont sur le même pied d’égalité », a-t-il maintenu, sans se prononcer sur la situation de Montréal.

Pour ce qui est des grands principes du projet de loi que j’ai déposé, oui nous sommes fermes et nous allons aller de l’avant. Simon Jolin-Barrette

Dans les semaines à venir, les élus de Montréal pourront faire entendre leur point de vue en commission parlementaire, assure Simon Jolin-Barrette. « C’est légitime dans une démocratie comme la nôtre d’avoir des points de vue divergents, a reconnu le député de Borduas; cela étant dit, le gouvernement du Québec a fait ses choix […]. »

L'opposition à Québec opposée à la clause Montréal

« Je ne suis pas d'accord avec la ''clause Montréal'', a déclaré pour sa part la députée libérale dans Marguerite-Bourgeoys, Hélène David. Il faut appliquer ça à l'ensemble du Québec ».

En ce qui a trait au projet de loi comme tel, Hélène David est contre : par communiqué, fin mars, elle avait dénoncé ces « mesures qui viseraient à empêcher des citoyens d'occuper un emploi sur la base de leurs orientations religieuses [...] ».

De son côté Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois (PQ), s'oppose lui aussi à l'idée qu'un statut particulier soit accordé à Montréal en matière de laïcité. « Est-ce que Montréal va pouvoir lever la main chaque fois et dire ''les lois ne s'appliquent sur mon territoire?'' Non », dit-il.

Relativement au projet de loi 21, M. Bérubé n'y est pas opposé, mais il estime qu'il ne va pas assez loin. Le PQ considère que l'interdiction du port de signes religieux dans les écoles devrait aussi s'appliquer aux éducatrices en service de garde, et non seulement aux enseignants et directeurs.

« Des solutions simplistes » - Lionel Perez

« C’est pas avec des solutions simplistes qu’on pourra traiter d’enjeux aussi importants que la cohésion sociale, l’immigration et l’intégration », rétorque Lionel Perez à Simon Jolin-Barrette. Réagissant mardi à la réplique du ministre, le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal dit exiger du gouvernement Legault qu’il prenne en considération les conséquences de cette éventuelle loi sur Montréal et sa population.

« La métropole du Québec qui reçoit 75 % de l’immigration [du Québec], qui est le moteur économique du Québec, qui a une longue histoire de diversité, on ne peut pas tout simplement l’ignorer », dit M. Perez.

À Simon Jolin-Barrette, qui affirme que le projet de loi 21 « rassemble les Québécois », Lionel Perez répond ceci : « Il n'y a pas ce consensus dont il parle à Montréal ».

Avec les informations de Benoît Chapdelaine