La Croix-Rouge recherche des bénévoles

Une rencontre d’information a eu lieu lundi soir, au Centre Mario-Tremblay d’Alma. La Croix-Rouge souhaite améliorer sa capacité d’intervention.

En entrevue à l’émission Y a des matins, le responsable en intervention à la Croix-Rouge, Alain Guillot, a expliqué que chaque MRCmunicipalité régionale de comté dispose de sa propre équipe de bénévoles pour aider les victimes de situations d’urgence comme un incendie ou des inondations.

La Croix-Rouge a deux types d’équipes d’intervention. On a des équipes d’intervention qui vont être en opération, qui vont intervenir dans leur MRCmunicipalité régionale de comté , plus localement, chez eux, indique Alain Guillot. Et on a des équipes d’intervention qui vont être au niveau provincial. Ces équipes de bénévoles vont pouvoir se déplacer pendant plusieurs jours, sept jours et plus. Eux vont aller dans des incidents plus majeurs.

Pour être bénévole, il faut avoir 18 ans et plus, être disponible pour intervenir rapidement, avoir un permis de conduire et une voiture pour se déplacer et suivre le programme de formation de la Croix-Rouge.

L’organisme compte une cinquantaine de bénévoles au Saguenay–Lac-Saint-Jean.