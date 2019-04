Un avertissement concernant la rougeole est annulé pour une école Montessori de Victoria

Le médecin-hygiéniste pour la régie de santé, Dr Dee Hoyano, annule donc son ordre voulant que les enfants de l’École Selkirk Montessori qui ne sont pas immunisés ne soient pas scolarisés pendant 21 jours.

Plus tôt lundi, les autorités sanitaires avaient annoncé qu'elles enquêtaient sur un cas possible de rougeole et craignaient que 300 élèves aient été exposés au virus à l'école.

De plus, Victoria Butterfly Gardens et Walmart Supercentre ne sont plus considérés comme des sites d'exposition potentiels.

Les symptômes de la rougeole incluent de la fièvre, le nez qui coule et la diarrhée, suivie quelques jours plus tard d’une éruption cutanée qui se propage du visage à la poitrine.

Les personnes nées après 1970 qui n'ont jamais eu la rougeole ou qui n'ont pas reçu deux doses du vaccin ne sont pas à risque élevé d’attraper le virus. La régie de santé Island Health conseille à ces personnes de se faire vacciner immédiatement.

En Colombie-Britannique, les élèves ne sont pas forcés de montrer leur carnet de vaccination à l’école, mais ceci pourrait devenir obligatoire dès la rentrée scolaire à l'automne.

Le 10 avril, la régie de santé de l'île de Vancouver a confirmé un total de six cas de rougeole dans le sud de l’île.