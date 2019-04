Plus de 700 M$ déjà promis pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Les dons en vue de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne cessent d'affluer. Moins de 24 heures après sa destruction partielle dans un incendie , plus de 470 millions d'euros (700 M$ CAN) ont déjà été promis.

Le bal a été ouvert par la famille de l’industriel français François Pinault, qui dirige le groupe de luxe Kering. Il a annoncé dès mardi matin le déblocage de 100 millions d’euros par le biais de sa société d’investissement Artemis.

« C’est important que nous soyons unis autour de ce symbole », a déclaré son fils, François-Henri Pinault, en entrevue à Europe 1.

La famille de l’homme d’affaires Bernard Arnault et son groupe LVMH n’ont pas tardé à emboîter le pas, en promettant de consacrer 200 millions d’euros « à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité. »

LVMH, numéro mondial du luxe ajoute qu’elle mettra « à la disposition de l'État et des instances concernées toutes ses équipes créatives, architecturales, financières, pour aider au long travail de reconstruction d'une part, et de collecte de fonds d'autre part ».

Le président-directeur général de Total, Patrick Pouyanné, a aussi annoncé un don spécial de 100 millions d’euros. Il a rappelé que le groupe pétrolier est depuis plusieurs années le premier mécène de la Fondation du patrimoine.

Cette organisation privée, vouée à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français, avait été la première à annoncer lundi soir une collecte en France, mais aussi à l’international.

La Fondation prévoyait lancer sa collecte mardi midi, heure locale, mais le nombre important de connexions à son site dans la nuit a rendu son serveur informatique temporairement indisponible, a indiqué un porte-parole.

Le président français a aussi annoncé dès lundi soir le lancement d'une campagne de souscription nationale pour financer la reconstruction de l'édifice gothique.

Le président-directeur général du groupe Vinci, Marin Bouygues, et son frère Olivier, se sont aussi engagés à faire un don de 10 millions d’euros à titre personnel à un fonds dédié à la restauration de la capitale.

Dans un communiqué, le groupe a aussi appelé toutes les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics à s’unir dans le cadre d’un « mécénat de compétences », afin « d’engager la reconstruction dans les plus brefs délais ».

La mairie de Paris a pour sa part offert 50 millions d’euros en vue du chantier à venir, tandis que la région Île-de-France, qui inclut la Ville Lumière, doit en débloquer 10 autres, selon sa présidente, Valérie Pécresse.

Les organisations patronales Medef, CPME ainsi que l'Afep ont aussi appelé mardi les entreprises françaises à contribuer par des dons et leurs savoir-faire à la reconstruction de Notre-Dame.

Plusieurs ministres français se sont réunis dès mardi matin avec le premier ministre Édouard Philippe afin d'étudier les « propositions qui vont être faites au président » pour reconstruire la partie supérieure de Notre-Dame, dont une large partie du toit multicentenaire et la flèche datant du XIXe siècle ont brûlé.

« Il n'y a pas eu de décision de prise. On a fait un point de situation », a expliqué un participant, à l'Agence France-Presse.

Le travail de reconstruction prendra « des mois, peut-être des années » et coûtera « des centaines de millions d'euros », a estimé le ministre de la Culture Franck Riester sur CNEWS.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a indiqué mardi qu'après une évaluation d'un comité d'experts et d'architectes « la structure tient bon » mais que plusieurs « vulnérabilités » ont été décelées, notamment au niveau de la voûte.

Macron et le pape discuteront de la reconstruction

Le président français Emmanuel Macron « a reçu de nombreux appels nationaux et internationaux ce matin », notamment du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, et de nombreux chefs d'État et de gouvernement, a fait savoir l'Élysée mardi. Il « s'entretiendra également avec le pape François dans l'après-midi ».

Dans un télégramme adressé à l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, le pape François a déjà appelé mardi à la « mobilisation de tous » pour que la cathédrale Notre-Dame puisse redevenir « le joyau architectural d'une mémoire collective ».

Je forme le voeu que la cathédrale Notre-Dame puisse redevenir, grâce aux travaux de reconstruction et à la mobilisation de tous, ce bel écrin au coeur de la cité, signe de la foi de ceux qui l'ont édifié, église-mère de votre diocèse, patrimoine architectural et spirituel de Paris, de la France et de l'humanité le pape François

« Notre-Dame est un symbole historique de la France, un trésor inestimable de la culture européenne et mondiale, l'un des plus importants sanctuaires de la chrétienté », a déclaré le président russe Vladimir Poutine, dans un message transmis au président Macron. « Cette tragédie qui s'est produite la nuit dernière à Paris plonge le coeur des Russes dans la douleur. »

« Le peuple chinois partage le sentiment de douleur profond du peuple français et la Chine pense que la France, avec le soutien de la communauté internationale, réussira à reconstruire la cathédrale », a commenté le président chinois Xi Jinping, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

La reine Élisabeth II s'est déclarée « profondément attristée » par l'incendie, dans un message à l'intention d'Emmanuel Macron. « J'exprime ma sincère admiration pour les membres des services de secours qui ont risqué leur vie pour tenter de sauver cet important monument national. Mes pensées et mes prières vont à ceux qui pratiquent leur foi dans la cathédrale et à toute la France en ces moments difficiles. »

Avec les informations de Reuters et d'AFP