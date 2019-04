Nouvelle politique de reconnaissance des employés municipaux à Val-d'Or

La politique n'avait pas été mise à jour depuis plusieurs années, selon le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. Les marques de reconnaissances arrivaient tardivement. Autrefois, on pouvait anticiper garder notre personnel sur plusieurs années, mentionne M. Corbeil. Alors, après 25 ans à travailler à la Ville, vous aviez le droit à une montre en or. Je pense que cela a besoin d'être actualisé.

Dorénavant, la Ville remerciera ses employés pour leur force de travail de manière plus fréquente. On va faire une reconnaissance aux gens qui nous offrent 10 ans de services, 15 ans, 20 ans et 25 ans , précise M. Corbeil.

C'est le genre de choses qui se font dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs. Pierre Corbeil