Une Nicolétaine parmi les derniers visiteurs de Notre-Dame-de-Paris

Ses amis et elle ont quitté la cathédrale moins d’une heure avant les événements. On était là de 16 h 30 à 18 h 30 et il y avait beaucoup de monde , a raconté Isabelle Bombardier au micro de l’émission 360 PM. On voyait que les choses se préparaient pour la célébration de Pâques et l’ambiance était vraiment très belle.

Isabelle Bombardier (deuxième à partir de la gauche) a visité la cathédrale Notre-Dame-de-Paris avec trois amis environ une heure avant le début de l'incendie. Photo : Gracieuseté d'Isabelle Bombardier

Elle était attablée avec ses amis en train de boire un verre lorsqu’elle a constaté que la cathédrale était en flammes.

On a vu une colonne de fumée , a raconté la Nicolétaine. On s’est approchées, bien innocemment, croyant que la colonne devait provenir d’une autre bâtisse adjacente à Notre-Dame, pour finalement, après quelques minutes, constater l’horreur, que c’était malheureusement Notre-Dame qui brûlait.

Elle pense que les touristes avaient déjà quitté l’endroit lors du début de l’incendie, mais que plusieurs sont revenus pour prendre des photos de la tragédie. Les gens étaient bouleversés, pleuraient, émus, nous-mêmes, on a eu une très grande émotion qui nous a submergée , a-t-elle relaté, la gorge nouée.

Des flammes et de la fumée s'échappent de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Photo : Getty Images / AFP/FRANCOIS GUILLOT