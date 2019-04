Val-d'Or se tourne vers le tribunal pour détruire une maison jugée dangereuse

Le bâtiment menace la sécurité des personnes , tranche M. Corbeil, qui assure que la Ville a tenté à plusieurs reprises de convaincre le propriétaire de faire les travaux nécessaires.

La structure ainsi que le revêtement extérieur seraient dans un état de délabrement avancé, selon la Ville. Le bâtiment serait sous la responsabilité d'un liquidateur de succession.