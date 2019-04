Le Phoenix de Sherbrooke prêt pour l'an prochain

L'entraîneur-chef, Stéphane Julien, s'est dit très impressionné par l'attitude de ses joueurs en particulier ses défenseurs très jeunes « qui seront encore meilleurs l'an prochain ». « Nos défenseurs qui étaient très jeunes, on les a poussés à la limite. Je dirais même qu'on a poussé le citron très, très fort. On est très fiers d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, quand on respire un peu, après la défaite contre Drummondville, j'ai une fierté immense de voir mes joueurs, ce qu'ils ont accompli cette année. Plusieurs nous voyaient beaucoup plus bas », s'est réjoui l'entraîneur.

Sur la glace, a rappelé la direction, l'équipe a aussi bien fait même si elle alignait dix joueurs de 17 ans et un autre de 16 ans. Le Phoenix espère se hisser dans le carré d'as le printemps prochain alors que la moitié de la formation aura 18 ans.

Le directeur-gérant Jocelyn Thibault croit que l'équipe est prête à passer à la prochaine étape. « L'important sera de bien repêcher au mois de juin pour ajouter de la profondeur à un avenir très prometteur. »

Il est trop tôt, affirme Jocelyn Thibault, pour prévoir des changements à la formation, car il se sent à l'aise avec l'équipe actuelle. Toutefois, s'il peut l'améliorer cet été, il le fera.

Avec 90 000 spectateurs, la direction s'est également dite très heureuse de l'encouragement des amateurs.

Le Phoenix s'est incliné en cinq parties contre les Voltigeurs de Drummondville, l'une des forces actuelles de la Ligue de hockey junior majeure du Québec.