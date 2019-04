Quartier Well Sud : une deuxième chance pour le Groupe Custeau

C'est finalement le consortium formé de la firme d'ingénierie EXP et du promoteur immobilier Groupe Custeau qui a été choisi par le comité de sélection pour le projet du Quartier Well Sud qui sera développé au centre-ville de Sherbrooke.

En 2017, le groupe Custeau faisait partie d'un consortium avec le Fonds immobilier de la FTQ et Sherweb qui avait obtenu le mandat de revitaliser le secteur avec le projet Well inc. Lancé par l’ex-maire Bernard Sévigny, il a finalement été abandonné en raison notamment des divisions politiques suscitées par la proposition d’un consortium dont faisait notamment partie le Groupe Custeau.

En janvier dernier, la Ville avait fait connaître le nom des trois entrepreneurs qui avaient soumis des propositions. Outre le consortium EXP|Groupe Custeau, le groupe Dusco et Projet Espace W avaient proposé des projets.

Une séance extraordinaire du conseil municipal aura lieu ce mercredi. Les élus seront alors invités à voter sur la recommandation de retenir ce projet. Si le projet reçoit l'aval des conseillers, une entente d'exclusivité de six mois sera alors signée avec le promoteur d'Espace Centro afin de lui permettre de bonifier son projet.

Aucun élu n'a voulu commenter le dossier et personne ne le fera avant mercredi soir « dans le but de respecter le processus décisionnel ».

Le projet du consortium EXP|Groupe Custeau devra respecter les barèmes de l'appel d'offres lancé par la Ville de Sherbrooke. Les voici : Démolition des bâtiments situés dans la zone prioritaire d'intervention;

Construction d'un stationnement public;

Espace de 6500 mètres carrés pour le Quartier général de l'entrepreneuriat;

Bâtiment principal de 4 à 10 étages.

Le premier coup de pelle, lui, serait donné en 2020.