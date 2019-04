Incendie à Notre-Dame de Paris : tristesse en Acadie

C’est extrêmement triste. [...] C’est l’un des monuments de Paris, même de la France, qui est reconnu à travers le monde. C’est beaucoup d’histoire qui est en train de partir en fumée, littéralement , se désolait une Acadienne qui vit à Paris, Katia Blanchard, tandis que l’incendie faisait encore rage.

Le journaliste et écrivain Robert Pichette s'est rendu à Paris à de nombreuses reprises. Il a fréquenté plusieurs fois la célèbre cathédrale.

J’ai assisté à la messe assez souvent. Je me souviens d’une messe de minuit à Notre-Dame avec ma femme, à l’époque. C’était assez impressionnant. Tout Notre-Dame évidemment est impressionnant. C’est une tragédie majeure , souligne-t-il.

La célèbre cathédrale est au coeur de l'histoire de France et elle avait au moins un lien avec l'Acadie, ajoute-t-il.

Par exemple, le maître autel avait d’une part une statue de Louis XIV à genou, et de l’autre côté son père, Louis XIII, à cause du voeu de Louis XIII qui a eu son importance en Acadie parce qu’il avait consacré son royaume, et donc ses colonies, à la Vierge , explique Robert Pichette.