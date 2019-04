Enquête sur Rafale FM : onde de choc pour l’industrie de la radiodiffusion

Radio-Canada a révélé lundi que, selon des sources, Rafale FM n’a réalisé aucune programmation locale à Labrador City depuis 2015 alors qu’elle a empoché de milliers de dollars pour des publicités qui n'ont jamais été diffusées. La radio possède deux autres antennes : celle à La Grand’Terre ne fonctionne pas et l’émetteur à Saint-Jean ne diffuse pas non plus.

Le CRTC, l’organisme fédéral chargé de réglementer et de superviser la radiodiffusion au Canada, confirme qu’il « se penche présentement sur la situation » de Rafale FM et qu’il « fera les suivis nécessaires avec la station afin d’obtenir une mise à jour ».

L’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC), a envoyé le 31 mars un courriel à tous ses membres pour les prévenir qu’« une station est actuellement sous enquête pour avoir accepté des contrats de publicités nationales mais n’a pas diffusé les publicités ».

« Assurez-vous [...] que votre station respecte ses conditions de licence ainsi que la politique sur la radio communautaire », écrit le directeur général de l’ARC du Canada, François Coté.

Rafale FM ne figure plus à la liste des membres sur le site web de l’ARC du Canada, mais dans une entrevue téléphonique lundi, M. Coté a affirmé que Rafale FM a décidé elle-même de mettre fin à son appartenance à l'organisation.

« On n’a aucun droit de regard sur les activités d’un membre. Si on ne décide de ne pas renouveler, on ne renouvelle pas. Il n’y a rien qui oblige une station d’être membre de l’ARC du Canada » précise M. Coté.

Des remous

Les agences Radio Unie Target, Cosette et Mindshare essaient actuellement de déterminer depuis quand Rafale FM ne diffusait pas.

« Ç'a créé une vague », explique un employé de Radio Unie Target, l’agence qui vendait de la publicité pour Rafale FM. « L’industrie prend [l'affaire] très au sérieux […] Ça entache la crédibilité d’une mécanique ».