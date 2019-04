Scandale des pots-de-vin à l'université : Lori Loughlin plaide non coupable

Contrairement à l'actrice Felicity Huffman, autre vedette de ce vaste dossier judiciaire qui a plaidé coupable le 8 avril, Lori Loughlin, surtout connue pour son rôle dans la série « La fête à la maison », a indiqué qu'elle plaiderait non coupable aux deux chefs d'accusation contre elle, selon un document enregistré au tribunal fédéral de Boston.



Ces deux chefs sont association de malfaiteurs pour transférer frauduleusement des fonds et blanchiment d'argent, chacun passible de 20 ans de prison.



Aux États-Unis, les accords de plaider coupable sont fréquents : outre le fait d'éviter un procès, ils permettent généralement aux accusés d'obtenir une peine réduite.



Dans le cas de Felicity Huffman, qui ne faisait face qu'à un chef d'accusation, le bureau du procureur a recommandé lundi dernier une peine de prison correspondant au bas de la fourchette indicative, soit quatre mois au minimum.



Même si Lori Loughlin changeait d'avis et plaidait coupable ultérieurement, la peine recommandée serait sans doute supérieure à quatre mois, du fait des deux chefs d'accusation auxquels elle est confrontée et des sommes en jeu.

Si Felicity Huffman a reconnu avoir versé 15 000 dollars à un intermédiaire, Lori Loughlin et son mari, Mossimo Giannulli, qui plaide également non coupable, sont accusés d'avoir déboursé 500 000 dollars pour que leurs deux filles soient présentées comme pratiquant l'aviron à un haut niveau, afin de faciliter leur admission à l'Université de Californie du Sud (USC), qui dispose d'une équipe dans ce sport.



Ce scandale, dans lequel des parents, des entraîneurs universitaires et des organisateurs d'examens ont été inculpés, a éclaté à la mi-mars. L'ancien patron d'une société spécialisée dans la préparation aux examens, William Singer, a reconnu avoir mis sur pied un système bien rodé, allant de la triche aux examens jusqu'à la corruption d'entraîneurs sportifs.



M. Singer a collaboré avec les enquêteurs et enregistré ses conversations avec plusieurs parents, dont Felicity Huffman et Lori Loughlin.



Son organisation aurait reçu au total 25 millions de dollars de parents aisés désireux de voir leurs enfants admis dans des universités prestigieuses, telles que Yale, Georgetown ou Stanford.