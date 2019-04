La Ville de Rimouski investit dans huit projets écoresponsables

Le plus gros projet sera l’appui financier pour l’agrandissement de la Friperie de l’Est, qui récupérera désormais les électroménagers et les meubles. Un montant sera également investi pour convertir le bâtiment municipal de Rimouski-Est du mazout vers une énergie plus propre.

Répartition des montants investis Appui financier à la Friperie de l’Est : 45 000 $

Conversion du bâtiment municipal de Rimouski-Est vers une énergie propre : 45 000 $

Projet-pilote d’élimination de la vaisselle jetable dans deux centres communautaires : 38 000 $

Étude sur l’optimisation énergétique des bâtiments municipaux : 35 000 $

Étude sur la conversion de l'éclairage des rues aux lumières DEL : 20 000 $

Étude de la faisabilité de réduire styromousse et le suremballage : 12 000 $

Récupération des matières compostables dans les édifices municipaux : 5000 $

Fin de la distribution calendrier de collecte des matières résiduelles : 0 $

Le maire explique vouloir faire de la Ville un exemple en matière d'éco responsabilité.

C’est vraiment la Ville qui donne le ton pour faire notre ménage à l’interne. Marc Parent, maire de Rimouski

Il reste encore 50 000 $ dans le fonds pour les projets écoresponsables. Le maire explique que la Ville se donne une marge de manoeuvre en cas de dépassements de coûts ou pour laisser place à d’autres idées novatrices.