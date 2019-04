Val-d’Or retarde les travaux de revitalisation du centre-ville 

Les deux firmes proposent de réaliser les travaux d’aménagement pour près de 3 M $, ce qui est 1,2 M $ de plus que ce qu’avait envisagé le conseil municipal.

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, estime que dans ces circonstances, il serait déraisonnable de retenir les services de l’une de ces deux firmes. Je pense que ça va être une déception pour tout le monde, concède-t-il. Mais bon, faut faire avec. 1.2 M $ de plus que les estimés, c’est quand même des fonds publics. On ne peut pas prendre cela à la légère.

On ne perd pas de vue l’objectif de revitaliser le centre-ville. À ce moment-ci, on regarde quand on pourra le faire puis comment on pourra le faire.

Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or