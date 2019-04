La région d’Ottawa-Gatineau pleure Notre-Dame de Paris

L’archevêque de Gatineau, Mᵍʳ Paul-André Durocher, est sous le choc.

Je me souviens, petit, lire et regarder les images du roman de Victor Hugo, c’était mon imaginaire de ce qu’était Paris [...] Ce n’est pas seulement un lieu patrimonial, mais c’était vraiment un lieu de prière, de recueillement pour des milliers de personnes , raconte-t-il avec émotion.

Tous les Parisiens, catholiques ou non, l’adoraient. Toutes les personnes du monde qui passaient l’appréciaient.

L’archevêque d’Ottawa, Terrence Prendergast, s'est également attristé de la nouvelle.

Nos prières et nos pensées s'adressent à tous ceux qui sont touchés par la perte d'un monument aussi emblématique, mais surtout à nos frères et sœurs catholiques de l'archidiocèse de Paris qui subissent cette grande perte lors de cette semaine si spéciale de notre calendrier liturgique , a-t-il fait savoir dans un communiqué.

Isabelle Bombardier, une résidente de Gatineau, visitait la cathédrale vers 7 h ce matin, mais à son grand désarroi, plus tard dans la journée en sortant d'un pub, elle a constaté l’immense colonne de fumée qui engorgeait le lieu historique.

Sur le coup on se disait que ne ça se pouvait pas, que ça devait être un restaurant autour. Les gens pleuraient et étaient très affectés à genoux sur le sol par les flammes qui habitaient désormais la cathédrale , raconte-t-elle.

Les policiers ont ensuite déplacé à trois reprises les foules du périmètre.

Quant à Fannie Dagenais, enseignante de littérature au Cégep de l’Outaouais, elle dit avoir le cœur brisé. Cette dernière a organisé depuis 2005 une dizaine de voyages à Paris avec des élèves du programme Arts, lettres et communication. Elle devait partir le 31 mai avec son groupe pour la capitale française.

La cathédrale Notre-Dame, c'est toujours une visite qu'ils attendent avec impatience. On était tellement triste quand on a vu la nouvelle. On pleurait.

Fannie Dagenais, enseignante au Cegep de l’Outaouais