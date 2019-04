En tournée pour les 50 ans de la Loi sur les langues officielles

La comédienne Laura Lussier et l'expert en communications Shaunpal Jandu entament une traversée du Canada pour promouvoir la dualité linguistique dans le cadre de la campagne « Bonjour my friend ». Ils ont commencé à Victoria, lundi, en rencontrant la communauté francophone et des élèves en immersion française.

Les deux ambassadeurs ont pour mission de faire connaître la Loi sur les langues officielles du Canada, adoptée il y a 50 ans. Avec le soutien de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, ils prévoient organiser des rencontres avec des anglophones et des francophones pour leur demander comment ils voient la cohabitation entre communautés.

Adrien Blanc a rencontré les ambassadeurs de la caravane à Victoria

Laura Lussier et Shaunpal Jandu vont vivre dans une caravane pendant deux mois et s’arrêter dans une vingtaine de villes. Ils sont appuyés par une équipe de communication et suivis par un vidéaste.

Les ambassadeurs ont aiguisé leurs arguments à la Société francophone de Victoria devant des membres de la communauté francophone, une élue locale et une représentante du Bureau de la traduction du gouvernement fédéral.

Ils se sont ensuite rendus à l’école Central Middle School de Victoria pour parler notamment à des élèves de classes d’immersion française. Ils les ont invités à réfléchir à leur identité linguistique au Canada.

Le camion s’arrêtera à Vancouver le 17 avril et à Kamloops le 19 avril. Il continuera en Alberta et en Saskatchewan jusqu'à la fin du mois, passera traversera l'Ontario et le Québec en mai et se rendra dans les Maritimes en juin. Il doit arriver à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, le 21 juin.