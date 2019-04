Comment les policiers enquêtent sur les menaces anonymes contre une école

L’École secondaire Hammarskjold de Thunder Bay a reçu lundi une 13e menace en un peu plus de deux mois, ce qui a entraîné la fermeture de l’établissement pour une 11e journée. La police locale indique que son enquête progresse et qu’elle a demandé l’aide de la Police provinciale de l’Ontario. Comment expliquer que la situation ne se règle pas plus rapidement?