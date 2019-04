Rachel Notley : « Nous avons changé la politique de notre province à tout jamais »

Le NPD est devenu ce soir le premier parti au pouvoir en Alberta qui n'arrive pas à obtenir un second mandat. Il récolte 25 sièges, bien moins que les 54 sièges obtenus lors des élections de 2015.

La cheffe du NPD Rachel Notley conserve son siège dans Edmonton-Strathcona, où les électeurs l'ont réélue pour une quatrième fois. Certains ministres sortants, comme Sarah Hoffman et David Eggen, ont également réussi à conserver leur siège.

Mais malgré la défaite de son parti, la première ministre sortante Rachel Notley a choisi d'insister sur les moments marquants de son gouvernement.

Rachel Notley salue ses partisans lors de son discours après la victoire du Parti conservateur uni de Jason Kenney. Photo : Radio-Canada / Emma Hautecoeur

C'est sous un tonnerre d'applaudissements, devant une foule qui scande son nom, et entournée de ses enfants en larmes, que Rachel Notley a pris la parole à la suite de l'annonce de la victoire du Parti conservateur uni.

« Il y a quatre ans, les Albertains nous ont choisi pour faire un travail. On l'a fait avec intégrité et aujourd'hui, grâce à cela, l'Alberta est un meilleur endroit. Je suis très fière de votre travail et vous devriez l'être aussi », a déclaré Rachel Notley.

Elle a rappelé les principaux accomplissements de son gouvernement, comme la hausse du salaire minimun à 15 $ de l'heure ou l'adoption de la loi garantissant l'anonymat aux jeunes qui veulent participer à des alliances gai-hétéro dans leurs écoles.

« Pour tous les Albertains qui s'identifient comme LGBTQ+, je vais toujours vous défendre, et le NPD vous défendra toujours dans l'opposition officielle », a-t-elle lancé.

Ça a été un honneur d'être votre première ministre et ça va être un honneur de faire partie de votre opposition [officielle]. Rachel Notley, chef du NPD

Rachel Notley a félicité le prochain premier ministre Jason Kenney et indique qu'elle veut travailler avec lui pour faire une « transition harmonieuse ». Elle promet de tenir le prochain gouvernement imputable et de « s'assurer que toutes les voix soient entendues ».

Qui est Rachel Notley? Rachel Notley a 54 ans, elle est née le 17 avril 1964.

Son père Grant Notley est devenu le premier néo-démocrate à être élu dans une élection générale en 1971.

Elle a travaillé comme avocate avant de se lancer en politique.

Elle se présente dans Edmonton-Strathcona pour une 4e mandat : elle a été élue députée en 2008, 2012 et 2015.

Elle a été élue cheffe du NPD en octobre 2014.

Elle est devenue la 17e première ministre de l’Alberta en 2015, à la tête de la formation qui a mis fin au règne de 44 ans des conservateurs en Alberta.

Les engagements du NPD :

Sa campagne électorale en quelques mots

Tout au long de la campagne, le parti de Rachel Notley était à la traîne dans les sondages, derrière le Parti conservateur uni. La cheffe néo-démocrate était dans la position difficile de devoir défendre son bilan économique alors que l’économie de la province roule au ralenti.

Elle a essayé de miser sur les enjeux sociaux, les investissements en éducation et en infrastructure, pour se démarquer de son rival conservateur. Rachel Notley a également réitéré plusieurs fois qu’elle ferait tout pour que l’expansion du pipeline Trans Mountain soit construite, qu'il s'agit du « combat de sa vie ».

Le NPD a également essayé de discréditer Jason Kenney, en insistant sur les controverses qui entourent son parti ou ses candidats et en remettant en question son leadership. Une tactique qui ne l’a pas forcément aidée, indiquent des analystes politiques, car la campagne a pris un ton plus négatif, très différent de celui que le parti avait utilisé en 2015.

Plusieurs attendaient le débat des chefs pour voir si Rachel Notley aller se démarquer comme elle l’a fait en 2015, mais selon plusieurs analystes, en ne gagnant pas le débat, la cheffe du NPD a perdu beaucoup.