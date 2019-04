Élections provinciales : c'est jour de vote en Alberta

Les Albertains ont le choix entre 13 partis. Les quatre principales formations – le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Rachel Notley, le Parti conservateur uni (PCU) mené par Jason Kenney, le Parti albertain de Stephen Mandel et le Parti libéral dirigé par David Khan – ont mené une campagne essentiellement axée sur l’économie.

D’autres tiers partis comme le Parti de l’indépendance de l’Alberta, le Parti conservateur libre et le Parti vert se trouvent également sur les bulletins de vote.

Tous ceux qui résident en Alberta depuis au moins six mois, qui ont leur citoyenneté canadienne et qui sont âgés de 18 ans et plus peuvent se rendre aux urnes. Les Albertains qui ne sont pas encore enregistrés sur la liste électorale peuvent tout de même voter en présentant une pièce d’identité dans leur bureau de vote.

De 9 h à 20 h, les bureaux de vote seront ouverts dans les 87 circonscriptions de la province.

Parmi les chefs de parti, Jason Kenney, du PCU, et David Khan, du Parti libéral, ont déjà voté par anticipation la semaine dernière, à Calgary.

5 jours de vote par anticipation

En Alberta, le vote par anticipation a atteint un record. Environ 696 000 Albertains ont déjà exercé leur droit démocratique sur un total de 2,6 millions d’électeurs.

Sur ce nombre, 223 000 électeurs ont pu voter par anticipation dans la circonscription de leur choix, partout dans la province, comme le prévoient des modifications à la loi électorale adoptées en 2017.

Le dépouillement des bulletins de vote par anticipation commencera seulement mercredi.

Une nouvelle carte électorale

Cette année, les élections générales en Alberta tiennent compte du redécoupage des circonscriptions.

Comme lors des élections antérieures, il y a toujours 87 circonscriptions, mais leurs frontières ont été redessinées en 2017 pour mieux refléter la croissance de la population dans certaines régions. Trois circonscriptions en milieu rural ont disparu au profit de deux nouvelles à Calgary, et d’une autre, à Edmonton.

Aux dernières élections, en 2015, le taux de participation avait atteint 53 %, selon Élections Alberta.

Les partis doivent obtenir 44 sièges pour former un gouvernement majoritaire.