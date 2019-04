Appel à la générosité pour une famille de Val-d'Or victime d'un incendie

À leur arrivée sur les lieux samedi, vers 22 h, les pompiers ont constaté que l'incendie était généralisé. C'était généralisé au niveau du rez-de-chaussée et c'était même rendu dans l'entretoit , précise le directeur du Service de sécurité incendie de Val-d'Or, Jean-Pierre Tenhave.

La famille n'était pas dans la résidence au moment de l'incendie et personne n'a été blessé. La maison est une perte totale et les causes de l'incendie sont indéterminées. La destruction était très importante. Il y a donc peu d'éléments qui pouvaient nous amener à trouver la problématique , explique M. Tenhave.

La directrice générale du CPE Abinodjic-Miguam, Mélanie Côté, explique que son équipe souhaite venir en aide à la famille. On fait appel à la générosité des gens, souligne-t-elle. S'ils ont des vêtements à donner pour leurs deux petits garçons. Un petit garçon qui habille du 4 ans, et l'autre garçon qui habille du 3 ans. Pour nous, c'est important de pouvoir les soutenir dans cette épreuve.

Les citoyens peuvent laisser leurs vêtements à la réception du CPE durant les heures d'ouverture.