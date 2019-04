Le président du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, affirme que la municipalité n’a jamais jugé pertinent d’étudier l’option du métro, tellement il allait de soi, selon lui, qu’elle ne convenait pas à Québec.

« Pour nous autres, c'était tellement évident qu'on ne pouvait aller là, que le gouvernement ne nous permettrait même jamais d'examiner des propositions comme ça, des options comme celles-là. On s'est dit : "C'est tout à fait inutile, c'est brûler du gaz pour rien" », explique-t-il.

Le ministère de l’Environnement a demandé au bureau de projet chargé du réseau structurant de transport en commun d’évaluer l’option du métro. Cette requête fait suite aux préoccupations de citoyens exprimées sur le site du Ministère dans le cadre de l’évaluation environnementale.

Même s’il juge « farfelue » la demande du Ministère, Rémy Normand assure que la Ville va mener l’exercice à terme et que la démonstration sera « éloquente ».

On pensait avoir nettoyé tout ça. Maintenant, on nous dit : "Examinez-le". On va le faire. Après, on n'en reparlera plus.

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif et président du RTC