Six Franco-Ontariens reçoivent l’Ordre de la Pléiade

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance solennelle à la salle de musique, située dans les appartements de la lieutenante-gouverneure. C’est la ministre des Affaires francophones et procureure générale de l'Ontario, Caroline Mulroney, qui a présenté les six récipiendaires.

L’ombre des compressions de son gouvernement dans les services pour les francophones a plané lorsqu’elle a vanté les réalisations d’un des récipiendaires, François Boileau, commissaire aux services en français de l’Ontario. Son bureau sera bientôt dissous à la suite d’une décision du gouvernement Ford.

Figure imposante de la francophonie en milieu minoritaire, François Boileau occupe le poste de commissaire aux services en français de l’Ontario depuis août 2007. Chien de garde des droits des francophones en Ontario, il reçoit les plaintes du public et présente des recommandations. Il était auparavant conseiller juridique au Commissariat aux langues officielles. De 1993 à 2003, il a également occupé plusieurs fonctions à la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). Il a notamment représenté la FCFA devant la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Montfort.

C’est difficile à accepter et on va continuer à se mobiliser. On n’est pas à nos premières batailles comme francophones… et on n’est pas à nos dernières non plus. On va gagner la guerre , a-t-elle lancé.

Réjeanne Bélisle-Massie est active depuis longtemps dans la communauté francophone du Temiskaming ontarien. Elle est notamment l’une des pionnières du Festival des folies Franco-Fun et du Village de Noël Temiskaming, au centre-ville de New Liskeard. Elle s’implique également au Centre culturel Artem, un organisme dédié à la promotion des arts et de la culture francophone de la région. Questionnée par Radio-Canada après la cérémonie, elle a affirmé que les compressions dans les services aux francophones étaient un recul.

Anne Tennier

Anne Tennier est bien connue à Hamilton pour son implication au sein d'organismes et de conseils d'administration. Elle est présidente et directrice générale du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, et elle s’implique notamment dans l’Orchestre philharmonique de Hamilton et dans l’organisme Hamilton Conservation Foundation. Elle est administratrice du Centre francophone Hamilton, un centre pluridisciplinaire qui fait la promotion des arts et de la culture francophone.