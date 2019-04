Vague de sympathie à Toronto après l’incendie de Notre-Dame de Paris

Nous sentons une certaine tristesse, un certain accablement, a confié en point de presse le cardinal. C’est vraiment tragique, c’est la cathédrale la plus connue dans le monde. C’est une tragédie.

Nous prions qu’ils seront en mesure de reconstruire leur cathédrale et de renouer avec la beauté que la cathédrale représentait. Thomas Collins, archevêque de Toronto

Ironie du sort : la Semaine sainte débute à peine, culminant avec Pâques, dimanche. Ils devront trouver un autre endroit pour se rassembler et c’est un des moments les plus sacrés de la bible, relate M. Collins. C’est encore plus poignant que ça se passe maintenant.

Des Français de Toronto sous le choc

La cathédrale Notre-Dame de Paris en proie aux flammes Photo : Reuters / Benoit Tessier

Plusieurs membres de la communauté française de Toronto pleurent la perte d’un des monuments les plus historiques sur la planète. Ça m’a donné un coup assez terrible, un choc devant ce ravage, cette effroyable vision , raconte Gérard Poupée, coprésident de l’organisme Français du monde à Toronto.

Aussitôt qu’il a vu les premières images des flammes, le résident de Toronto s’est plongé dans le temps. Je suis touché parce que c’est un patrimoine français qui représente un monument chargé d’histoire, de sentiments.

Même son de cloche pour Francine Watkins, conseillère consulaire en Ontario et au Manitoba. On ressent de la tristesse et un sentiment de catastrophe parce que Notre-Dame de Paris, c’est peut-être plus emblématique que la tour Eiffel pour les Parisiens.

Quelle que soit la religion, tout le monde finit par pousser les portes de la cathédrale et va s’y recueillir , exprime la consulaire.

La cathédrale gothique, vieille de 850 ans, est inscrite au patrimoine de l'humanité depuis 1991.