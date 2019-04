Les grands constats de la boussole électorale

Depuis le début de la campagne électorale en Alberta, près de 330 000 personnes se sont exprimées sur les enjeux et les propositions politiques qui les touchent grâce à la boussole électorale. Voici six articles pour mieux comprendre les grands constats qui s'en dégagent.

Économie et environnement, les principales préoccupations

Le casse-tête des finances publiques albertaines: gel des dépenses et investissement dans l'économie. Photo : iStock

Quel est l’enjeu politique le plus important de cette élection? L’économie, ont répondu les Albertains qui ont participé à la boussole, dès la première semaine de la campagne. La tendance n’a pas changé depuis. C’est plus précisément la diversification de l’économie qui semble préoccuper le plus les répondants.

Au début de la campagne, l'environnement arrivait deuxième au palmarès de leurs préoccupations. Pour les 18-34 ans, en particulier, cet enjeu était presque aussi important que l’économie. L'éducation semble toutefois avoir connu un regain d'intérêt au cours de la campagne, pour arriver à égalité avec l'environnement en date du 15 avril.

Des questions économiques révèlent des clivages

Une majorité des Albertains sondés, 58 %, croient que les mieux nantis devraient payer plus d'impôts. Photo : iStock

Parmi les répondants de la boussole électorale, les femmes semblent beaucoup plus réticentes que les hommes à sacrifier des services publics pour rééquilibrer le budget de l’Alberta.

Une majorité d’Albertains est en faveur d’augmenter les impôts pour les mieux nantis et les grandes entreprises. La tendance, quoique moins forte, est aussi observable chez ceux qui comptent voter pour le Parti conservateur uni (PCU), qui promet pourtant de réduire les impôts des grandes entreprises.

L’Alberta unie sur les pipelines, mais divisée sur la taxe carbone

« Les Albertains sont divisés sur leur perception des impacts substantiels de l'industrie pétrolière et gazière sur l'environnement », résume Justin Savoie, scientifique de données pour Vox Pop Labs Photo : iStock / starekase

Les répondants de la boussole électorale de toutes allégeances politiques appuient largement la construction de pipelines. Curieusement, ils croient aussi que l’économie albertaine est trop dépendante du gaz et du pétrole.

Ils sont par contre déchirés sur la question de la taxe carbone et sur la responsabilité environnementale des entreprises privées.

Le PCU se distingue des autres partis sur les questions identitaires

Les partisans du PCU sont moins enclins à accommoder les minorités religieuses. Plus de 25 % d’entre eux veulent beaucoup moins d’efforts en ce sens Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Les partisans du PCU qui ont répondu à la boussole sont beaucoup moins enclins que les autres à accommoder les minorités religieuses. Ils sont aussi plus nombreux à vouloir « beaucoup moins » d’immigrants arriver dans la province et à croire que les autochtones devraient avoir « beaucoup moins » leur mot à dire sur l’exploitation des ressources naturelles.

L’éducation fait consensus parmi les électeurs albertains

D'après les résultats de la Boussole électorale en Alberta, une majorité de répondants juge que les frais de scolarité ne devraient pas être plus élevés. Photo : Radio-Canada

Les répondants de la boussole sont majoritairement en accord avec la vaccination obligatoire dans les écoles. Ils souhaitent que les frais de scolarité restent stables ou diminuent. Seule la question des alliances gai-hétéro continue de faire polémique, puisque 46 % de ceux qui comptent voter pour le PCU croient que les parents devraient être avertis si leur enfant se joint à une telle alliance.

Quelle idée se fait-on des chefs?

Les chefs des partis en Alberta : Cheryle Chagnon-Greyeyes (Parti Vert), Derek Fildebrandt (Parti conservateur libre), Jason Kenney (Parti conservateur uni), David Khan (Parti libéral), Stephen Mandel (Parti albertain) et Rachel Notley (Nouveau Parti démocratique). Photo : Radio-Canada

Rachel Notley, chef du Nouveau Parti démocratique, est de loin la chef de parti la plus appréciée par les répondants de la boussole, suivie du chef du Parti albertain, Stephen Mandel. À la mi-campagne, c’était les deux chefs qui étaient considérés les plus dignes de confiance et les plus compétents par les répondants.

