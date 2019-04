En direct : Le Parti conservateur uni de Jason Kenney élu en Alberta

Sans grande surprise, Jason Kenney deviendra le prochain premier ministre de l'Alberta au terme de cette soirée électorale, délogeant Rachel Notley et ses troupes néo-démocrates, qui n'auront réussi à gouverner la province que pendant un seul mandat.

Le chef du PCU remporte ainsi son pari : unifier la droite albertaine et retrouver les rênes du pouvoir.

Les sondages prédisaient un gouvernement conservateur dans la province avant même le déclenchement de la campagne électorale le 19 mars dernier

Le chef du Parti conservateur fédéral, Andrew Scheer, n'a pas tardé à féliciter Jason Kenney sur Twitter.

Environ 2,6 millions d'électeurs ont été appelés à choisir leur prochain gouvernement au terme d’une campagne électorale de 28 jours.

Le vote par anticipation a été particulièrement populaire cette année. Près de 700 000 électeurs ont voté par anticipation en Alberta, du jamais vu dans la province.

Pour la première fois, les Albertains pouvaient voter par anticipation à partir de n’importe quelle circonscription de la province. Environ 223 000 électeurs ont fait ce choix, mais le comptage de ces votes commencera seulement le lendemain des élections.

L'économie, l'enjeu principal de la campagne

La campagne électorale « a été l’une des plus mouvementées depuis le début des années 2000 », selon le politologue Frédéric Boily.

Jason Kenney, le chef du Parti conservateur uni (PCU), a répété le même message au long de la campagne : les enjeux électoraux sont « les emplois, l’économie et les pipelines ». Sa campagne a été marquée par plusieurs controverses, dont des allégations de fraudes électorales visant la course à la chefferie du PCU.

La chef néo-démocrate Rachel Notley a dû défendre le bilan économique de son gouvernement, tout en mettant de l’avant les questions sociales. Une de ses promesses principales est d’étendre le programme de garde à 25 $ par jour à l’ensemble de la province.

Quant au chef du Parti albertain, Stephen Mandel, et celui du Parti libéral, David Khan, ils ont essayé de présenter leur parti respectif comme une solution de rechange aux deux meneurs de campagne et de faire connaître leurs plateformes plus centristes.