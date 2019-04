Crise des surdoses en C.-B. : 3 ans d'état d'urgence sans répit

Ces trois dernières années, la province a augmenté le nombre de centres de consommation sans danger tels que la société de prévention des surdoses (Overdose Prevention Society) et a rendu les trousses de naloxone permettant d’inverser la surdose largement disponibles.

Les responsables de la santé disent que les changements ont sauvé environ 4700 vies. Toutefois, des intervenants du milieu ont déclaré qu’il fallait en faire plus.

Des boîtes de seringues entreposées à la clinique d'injection supervisée Overdose Prevention Society à Vancouver Photo : Rafferty Baker/CBC



La ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la C.-B., Judy Darcy, affirme que la province s’engage à intensifier la réponse à la crise.

Le danger est que cela devienne la nouvelle normalité. Judy Darcy, ministre de la Santé mentale et des Dépendances en C.-B.

La ministre déplore la stigmatisation associée à la dépendance et se dit déterminée à lutter pour que les attitudes changent.

Elle souligne qu’une personne sur quatre victimes d’une surdose en C.-B. travaille dans l’industrie des métiers ou de la construction.

« Ces gens deviennent principalement dépendants aux opioïdes à la suite de blessures soignées par des antidouleurs obtenus sous ordonnance », explique la ministre.

Une prévention le plus tôt possible

Pour lutter contre les surdoses et les dépendances aux drogues, les autorités visent aussi la prévention chez les jeunes. Les écoles peuvent faire appel à la GRC, indique le caporal Christopher Manseau.

« Nous avons plusieurs programmes dont le D.A.R.E., Drug Abuse Resistance Education, » explique le porte-parole provincial.

C’est un programme enseigné aux élèves britanno-colombiens de 5e et de 6e année par des policiers en uniforme qui sont spécialement formés à cette fin. Les jeunes apprennent les moyens de dire non et de faire preuve de jugement pour ne pas consommer de drogues.

La commission scolaire de Vancouver (VSB) a quant elle un programme en partenariat avec la régie de la santé Vancouver Coastal, S.A.C.Y., Supporting And Connecting Youth, Soutenir et connecter les jeunes.

Treize employés travaillent dans ce programme de santé liée à l’usage de substances auprès des élèves de la 8e à la 12e année au VSB.

En attendant que la crise des surdoses soit résorbée, la ville de Vancouver a commencé à mettre ses drapeaux en berne chaque année, à la mémoire des victimes de la crise des opioïdes.

La ville a choisi le 14 avril, parce qu'il s'agit de la date du début de l’état d’urgence déclaré par le médecin-hygiéniste en chef de la province, il y a trois ans. Durant cette période, plus de 3600 personnes sont mortes d'une surdose en Colombie-Britannique.