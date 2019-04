À 80 ans, un Gaspésien prend part au Marathon de Boston

Pour se qualifier, il devait parcourir la distance en moins de 04:40:00. L’automne dernier, au marathon de Rimouski, il avait réussi à le faire en 04:04:00. Il avait l'ambition de parcourir les 42 kilomètres en moins de 4 heures.

Hervé Leblanc s'entraîne intensément depuis un an et demi pour le Marathon de Boston. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il s'est préparé à cette épreuve d’endurance depuis un an et demi.

Mon objectif, c’est surtout de me battre moi-même. Je me fixe des objectifs et je ne veux pas lâcher. Il faut que j’aille au bout.

Hervé Leblanc, coureur de marathon