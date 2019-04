Des visages familiers à la Maison de la culture de Gatineau en 2019-2020

Si la salle Odyssée misait l’an dernier sur une programmation théâtrale bonifiée, elle y va d’un statu quo avec 10 productions en 2019-2020. Cela dit, trois pièces célébrant 40 ans sur les planches attirent l’attention.

D’abord, une toute nouvelle mouture de Broue ramènera Benoit Brière, Martin Drainville et Luc Guérin pour six représentations de la pièce quarantenaire dès octobre 2019.

Ensuite, le texte de Denise Boucher reprendra vie dans l’oeil de la metteure en scène Sophie Clément avec le passage de Les fées ont soif en décembre, suivi en janvier par Les Voisins réunissant entre autres Rémi-Pierre Paquin, Pier-Luc Funk et Brigitte Lafleur.

De gauche à droite et de haut en bas : Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin prennent la relève de Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier dans la mythique pièce Broue Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Ouimet