Les tournois sportifs francos-ontariens, une histoire d'identité et de dépassement

Ces grands rassemblements sportifs se déroulent quelques fois par année afin d'accueillir les jeunes athlètes de sport d’équipe, dont le basketball, le volleyball, le hockey et le soccer. Ils sont organisés bénévolement par des professeurs dévoués, des écoles hôtes, et surtout voyagent de ville en ville dans la province.

En Ontario, on a le tournoi OFSAA qui est provincial et pour toutes les écoles secondaires anglaises, mais on n’avait absolument rien pour les écoles françaises.

En 1975, M.Fraser était loin de se douter que 44 ans plus tard, les compétitions sportives francophones seraient toujours présentes et populaires auprès des jeunes franco-ontariens.

Le premier tournoi franco créé en 1975 a eu lieu à Hanmer, aujourd'hui un secteur du Grand Sudbury, à l’école secondaire où M.Fraser enseignait l’éducation physique.

Il regroupait 23 équipes provenant d’écoles francophones des quatre coins de la province. Ce premier tournoi était une façon de prendre sa place comme équipe sportive francophone en Ontario. Sortir de l’ombre des anglophones, fraterniser en français et afficher ses vraies couleurs.

Daniel Fraser a organisé des tournois de 1975 à 1985. En 1986, il a passé le flambeau. Quelques professeurs passionnés ont pris la relève, dont Lucien Gava, qui en 1991, a organisé le premier tournoi Franco fille de basketball.

C’était les filles qui me demandaient, monsieur, pourquoi on n’a pas un tournoi? J’étais professeur d’histoire à ce moment-là et le rôle de la femme n’était pas au même niveau que ce l’est maintenant. Je voyais le besoin et on l’a eu.

Lucien Gava, organisateur.