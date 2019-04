Gaspé pur plaisir, une nouvelle image de marque pour vanter la ville

Les outils promotionnels et les publicités pour attirer touristes et nouveaux arrivants à Gaspé seront réunis sous le vocable Gaspé pur plaisir. Il s'agit de la nouvelle image de marque de la ville.

La Municipalité et l'organisme Destination Gaspé ont convenu qu'il était temps de faire peau neuve et de délaisser l'image Gaspé-Forillon qui était utilisée depuis cinq ans.

La Ville va investir 200 000 $ dans cette stratégie commune pour attirer à la fois des touristes et de nouvelles familles à Gaspé.

Mais au-delà de cette image de marque, la venue de nouveaux arrivants est toujours freinée par la pénurie de logements et le faible nombre de maisons disponibles au centre-ville de Gaspé.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté et le directeur exécutif de Destination Gaspé, Stéphane Ste-Croix Photo : Radio-Canada

Le maire Daniel Côté explique que le gouvernement caquiste étudie toujours la demande de la Ville pour obtenir une dérogation qui lui permettrait d'offrir des incitatifs fiscaux aux entrepreneurs qui souhaiteraient construire de nouveaux immeubles d’habitation. C’est Québec qui permettra, ou non, à la Municipalité d’accorder ces incitatifs.

Le coeur de l'emploi est au centre-ville et au centre-ville, on est en pénurie totale depuis plusieurs mois , se désole le maire. On y travaille et on ne lâchera pas le morceau. Ce qu'on veut, à court terme, c'est d'être capable d'offrir des incitatifs à la construction de logements.

La plage Haldimand à Gaspé Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Du côté de l’industrie touristique, cette nouvelle image correspond aux ambitions de Destination Gaspé, qui veut repositionner la destination auprès d’éventuels visiteurs.

C'est clair que [les visiteurs québécois] demeure[nt] incontournable[s] pour ce qui est de la partie estivale, essentiellement, donc la grande région de Montréal et des environs, mais aussi à l'international , indique le directeur exécutif de Destination Gaspé, Stéphane Ste-Croix.

Avec les informations de Martin Toulgoat