Ce que cache l’image virale de la scientifique Katie Bouman

Mercredi matin, Katie Bouman était une super scientifique comme il existe de milliers d’autres super scientifiques dans le monde. Quelqu’un qui contribue anonymement à rendre le monde meilleur avec de l’humilité, du travail sérieux et beaucoup des faits.

Mercredi soir, la photo virale où on la voit regarder une caméra, les mains sur la bouche, comme éberluée par l’image d’un trou noir qu’elle et son équipe viennent finalement d’assembler, a fait craquer des millions de personnes.

Je sais pas pour vous, mais je suis resté scotché longtemps sur cette photo. Tout y est magnifique, profondément humain, et ça tient peut-être dans cette candeur de quelqu’un qui n’a jamais cherché les projecteurs. Tout le monde a craqué pour ce regard complice, sans orgueil, des yeux remplis tout simplement de joie de trouver la connaissance.

Pas la connaissance pour trouver comment mieux dominer le pays voisin, pas la connaissance destinée à ces compagnies qui espionnent leurs abonnés sans leur consentement juste pour faire toujours plus d’argent.

La connaissance pour le plaisir de la connaissance. Tout simplement. À qui profite le trou noir? À notre curiosité surtout.

Marie Curie disait qu’un scientifique dans son laboratoire est non seulement un technicien mais il est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme des contes de fées.

Il y a ça dans le regard de Katie Bouman.

L’éléphant dans la pièce

Il faut aussi rajouter que la viralité de cette photo d’une jeune femme de 29 ans qui devient du jour au lendemain une star scientifique des réseaux sociaux est l’éléphant dans la pièce qui cache plusieurs forêts.

Premièrement, contrairement à ce que cette photo montre, et contrairement à un narratif porté souvent par les réseaux sociaux et aussi disons-le un certain milieu des affaires qui flattent notre « je » dans le sens du man-bun : réussir seul, ben comment dire, ça n’existe pas.

Juste pour résumer : l’équipe du Event Horizon Telescope qui a fait la découverte était composée de 200 personnes, dont 40 femmes. De ne montrer qu’une personne, et une femme de surcroît, est à la fois très chouette mais ne rend pas compte de la réalité. D'un point de vue visibilité cela dit, il faut féliciter l'équipe des réseaux sociaux du CSAIL - MIT. Cette photo va on l'espère marquer la science.

Deuxièmement: historiquement, le parcours des femmes qui veulent travailler en science est beaucoup plus difficile que celui des hommes. Pourquoi? Pour bien des raisons, mais en grande partie à cause des biais sexistes à l'oeuvre depuis des siècles.

Quelques anecdotes: l’université Harvard, fondée en 1636 à Cambridge au Massachusetts a publié en 2011 un document qui relate l’arrivée des femmes engagées comme professeurs titulaires dans l’institution. Rappelons qu’Harvard, fondée en 1636 a engagé sa première professeure titulaire en… 1948. Il s’agit d’Helen Maud Cam une historienne médiévale. C’est long trois siècles.

À l’Université Cambridge, la première femme a été engagée en 1938, il s’agissait de la très grande paléontologue Dorothy Garrod. Fait à noter, il a fallu 10 ans après son embauche pour qu’elle obtienne les mêmes droits et avantages que ses collègues masculins, en 1948, 4 ans avant qu’elle ne prenne sa retraite en 1952.

Quand on retrouve beaucoup de femmes dans les carrières scientifiques, c’est aussi parfois parce que les hommes ne veulent pas y être, comme le racontait récemment une des premières programmeuses/femmes d’affaire de l’histoire, la britannique Stephanie Shirley, qui va voir son autobiographie Let it go être adaptée au cinéma plus tard cette année.

Elle a créé en 1962 une entreprise de programmation entièrement féminine, Freelance Programmers. Elle raconte dans son livre qu’à l’époque, on retrouvait beaucoup plus de femmes en programmation qu’aujourd’hui. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, la programmation n’était pas considérée un travail prestigieux. À l’époque ce qui était reconnu, ce n’était pas le software, le logiciel, c’était le hardware, les grosses machines.

Dans une entrevue récente, Stephanie Shirley affirme, et je la cite « on trouvait plein de programmeuses dans les années 50 et 60 parce que les hommes considéraient ce travail ennuyant, la programmation c’était lié au secrétariat ».

Soixante ans plus tard, c’est le contraire, on se fout des machines (je simplifie) car tout est logiciel. En anglais, on emploie de plus en plus l’expression « software as a service ». Tout est dans le cloud, et ce qui est hot, c’est la programmation. Et quand la programmation est devenue prestigieuse, le nombre de femmes qui la pratiquent s’est effondré.

Aux États-Unis, lors du dévoilement du Mac en 1984, les femmes comptaient pour 40 % des diplômées en informatique. Ce nombre est en chute constante depuis.

Katie Bouman est une espèce rare.

C’est la même chose ici, en fait, dans le domaine de la techno au Canada, les immigrants sont mieux représentés que les femmes. On estime qu’en moyenne, seulement 20 % des emplois dans le domaine des technologies sont occupés par des femmes, contre 30 % des postes occupés par des immigrants.

Ce pourcentage baisse lorsque l’on se rapproche des postes de direction. Et en radio-astronomie, le domaine de recherche de Katie Bouman, c’est encore moins qu’ailleurs.

Les trolls masculinistes anonymes

Et, il faut le redire, les femmes qui réussissent en sciences font aussi souvent l’objet de campagnes de salissage sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes.

Jeudi, des trolls masculinistes anonymes du réseau Reddit, des gens qui ont vraiment beaucoup trop de temps libre, ont commencé à faire circuler des messages qui tentaient de faire croire que la majorité des 900 000 lignes de code utilisées pour traiter les données de la fameuse photo du trou noir n’avaient pas été écrites par Bouman mais par un homme blanc, Andrew Chael.

Le sous-texte de leur campagne? Les médias vendus ont voulu nous faire croire que c’est Katie Bouman à qui on doit le travail quand en fait, c’est un homme qui a fait beaucoup plus. Le Andrew Chael en question a été obligé de se défendre sur Twitter et de préciser que même si oui, c’est une découverte qui s’est faite à plusieurs, le travail de Katie Bouman a été essentiel pour coordonner toutes les équipes.

Il faut lire l’excellente chronique du collègue Jeff Yates qui a parlé à Chael pour montrer comment l’argumentaire des petits caporaux de Reddit ne tient qu’à du vent. On ne compte plus aussi les clips de youtubeurs anonymes (le troll mascu répugne souvent à montrer son identité) qui ornent leurs publication de titres comme « Katie Bouman is a fraud ». Oui oui, prof à CALTECH à 29 ans, mais « a fraud » pareil.

Andrew Chael a aussi spécifié que si les trolls masculinistes voulaient se servir de lui pour se trouver un nouvel homme blanc héroïque, ils ont choisi la mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu’Andrew Chael est ouvertement gai et il est de notoriété publique que les trolls mascus détestent aussi généralement tout ce qui vient de la communauté LGTBQ. En fait, pas mal tout ce qui n’est pas homme et blanc.

En fait ce que ces trolls ont surtout réussi à montrer, c’est qu’il existe aussi un trou noir supermassif au sein de Reddit.