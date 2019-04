L’AEUSB crée de nouvelles bourses pour les étudiants internationaux et autochtones

L'Association étudiante de l'Université de Saint-Boniface (AEUSB) a voté en faveur de la création de deux nouvelles bourses pour les étudiants lors de sa dernière Assemblée générale annuelle (AGA). Les fonds de l'association seront ainsi divisés afin de créer une bourse à destination des étudiants internationaux et une autre pour les étudiants des Premières Nations et Inuits.

Le président de l'AEUSB, Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, explique que le vote lors de l’AGA a été unanime.

« On a ajouté deux secteurs qui n’existaient pas avant », affirme-t-il. « Certains de nos étudiants ont porté à notre attention [le manque d’aide pour les étudiants internationaux et autochtones] en début d’année et on s’est dit qu’on en ferait un de nos points lors de l’AGA. »

Ben Marega précise que les étudiants internationaux représentent un cinquième de la population de l’Université de Saint-Boniface.

« Il y avait des bourses pour les métis, mais pas de bourse spécifique pour les Premières Nations et les Inuits », ajoute-t-il.

Les bourses seront versées annuellement, comme les autres bourses de l'association.

L'AEUSB propose des bourses de mérite pour les étudiants qui s’impliquent dans la vie étudiante, des bourses de mobilité, ainsi que des bourses d’aide en partenariat avec l'Université de Saint-Boniface auxquelles les étudiants internationaux ne sont pas admissibles.

L’AEUSB divisera ainsi son enveloppe budgétaire d’un peu plus de 44 000 $ pour y inclure les deux nouvelles bourses.