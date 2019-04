Le fédéral n'a pas juridiction pour imposer une taxe sur le carbone, selon l'Ontario

L'Ontario est assujettie à la taxe sur le carbone depuis que le gouvernement Ford a éliminé l'été dernier la bourse du carbone que le précédent gouvernement libéral avait créée pour lutter contre les changements climatiques. La loi fédérale contestée impose une taxe sur l'essence et les autres combustibles fossiles et des frais aux pollueurs industriels.

Le Manitoba a d'ores et déjà statué que ce recours était voué à l'échec après avoir demandé un avis juridique sur la constitutionnalité de la taxe sur le carbone.

D'entrée de jeu, l'Ontario soutient que sa décision de se retirer de la bourse du carbone est une décision de politique publique et non une décision juridique. Dans son recours constitutionnel, l'Ontario tente de faire invalider la taxe carbone, en la qualifiant d'anticonstitutionnelle. Son avocat, Josh Hunter, cite la Loi constitutionnelle de 1867 qui divise les pouvoirs entre le gouvernement fédéral d'un côté et les provinces et les territoires de l'autre.

Le juge James MacPherson a autorisé CBC d’installer cinq caméras dans la salle d’audience. Photo : Radio-Canada

Me Hunter rappelle que les provinces sont souveraines en matière de taxation et que le pouvoir du fédéral à ce sujet est limité. Il soutient que le fédéral impose une taxe aux provinces qui n'ont aucune tarification du genre alors qu'il revient aux provinces d'adopter des taxes. Selon lui, les provinces sont capables de réglementer elles-mêmes les émissions de gaz à effet de serre et que la tarification n'est de toute façon pas la voie à suivre.

L'avocat soutient qu'il revient à chaque province de décider des meilleures mesures à adopter pour lutter efficacement contre le changement climatique et que le fédéral n'a pas l'exclusivité en la matière. Le gouvernement fédéral doit respecter les juridictions des provinces et non tenter de leur prendre ou de les ignorer. Selon lui, le gouvernement fédéral ne peut réglementer à lui seul l'étendue illimitée de l'activité humaine qui produit de la pollution en Ontario.

Le gouvernement fédéral ne peut imposer une solution unique qui convienne à toutes les provinces pour lutter contre le réchauffement climatique ; il n'y a rien de mal à ce que les provinces adoptent leurs propres initiatives. Me Josh Hunter, avocat de l'Ontario

Me Hunter fait par ailleurs valoir que que l'Ontario fait largement sa part pour réduire les gaz à effets de serre dont la province ne nie pas du tout l'existence . L'Ontario a par exemple réduit de 32 % ces émissions depuis que la province a notamment fermer ses centrales au charbon. Or, le gouvernement fédéral ne prend pas du tout en considération les mesures que les provinces adoptent en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Il ajoute que l'Ontario est déterminé à respecter les engagements de l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre en ramenant les niveaux d'émissions de la province à ceux de 1995 d'ici 2030. L'avocat cite des mesures que son gouvernement a déjà entreprises pour mieux lutter contre le réchauffement climatique, comme le Plan quinquennal de l’Ontario pour réduire la pollution attribuable aux émissions de gaz à effet de serre et effectuer la transition vers une économie sobre en carbone.

Me Hunter s'interroge par ailleurs à savoir si le crédit d'impôt que le gouvernement fédéral redonne aux contribuables dans ces trois provinces est la bonne façon de lutter contre les gaz à effet de serre. À ce compte, un citoyen pourrait s'acheter un véhicule Hummer avec cet argent . Selon lui, cette taxe n'aide pas du tout la province à lutter contre le réchauffement climatique. En ce sens, l'avocat affirme que le gouvernement fédéral n'est même pas capable de définir la tarification du carbone comme une taxe, puisqu'il ne peut prouver que la législation peut réduire les émissions de gaz nocifs.

Les audiences devant cinq juges se poursuivent lundi après-midi en cour d'appel de l'Ontario.