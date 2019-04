Québec veut compenser de façon plus importante l'industrie du taxi

Le ministre des Transports, François Bonnardel, veut augmenter la redevance qu'il va percevoir sur les courses de taxi et d'Uber, afin de rembourser intégralement les propriétaires de permis de taxi pour la dévaluation de ces permis.

Dans le projet de loi qu’il a présenté le 20 mars dernier sur la déréglementation de l'industrie du taxi, M. Bonnardel proposait de percevoir un montant de 20 cents par course, ce qui devait, selon lui, rapporter 36 millions de dollars sur trois ans. Il propose maintentant de prendre des redevances de 90 cents par course, jusqu'à arriver à amasser un montant de 270 millions.

Cet argent permettrait de compenser le prix payé par un titulaire de permis pour l’acquisition de celui-ci, selon lui, mais aussi de constituer un fonds spécial de 10 millions de dollars afin d’accompagner certains cas plus particuliers.

Pour être bien clair, un propriétaire de taxi qui aurait payé un permis 90 000 $ recevrait à terme des aides financières totalisant 90 000 $. Le ministre François Bonnardel

Cet argent s'ajoute à la compensation de 500 millions de dollars déjà annoncée pour pallier la dévaluation des permis de taxi, qui ont chuté depuis l’arrivée d’Uber et qui ne vaudront presque plus rien après l’adoption du projet de loi.

La présentation du projet de loi en mars a rendu les chauffeurs de taxi furieux, ce qui les a conduits à des grèves et des manifestations un peu partout à travers le Québec.

Les chauffeurs de taxi avaient rencontré le ministre des Transports le 8 avril.

L’industrie du taxi déplore toujours sa propre mort

Avant l’annonce officielle, les représentants de l’industrie du taxi déploraient déjà dans un communiqué la nouvelle mesure de François Bonnardel.

La proposition du ministre revient à dire que nous aurons de meilleures funérailles, mais qu’il va quand même tuer l’industrie du taxi pour faire plaisir à Uber. Abdallah Homsy, porte-parole de l'industrie du taxi

M. Homsy critique notamment le fait que les redevances perçues par le gouvernement s’appliqueront autant aux taxis qu’aux autres transporteurs.

« Cela revient à dire que les taxis vont payer pour leurs propres compensations. Cette proposition n’a aucun sens puisqu’ils sont censés être compensés et non se faire un prêt à eux-mêmes sur six ans », dit-il.

« La proposition ne règle en rien les conséquences du décontingentement qui multipliera le nombre de concurrents par 100 ou 1000 et qui rendra impossible pour un artisan de gagner sa vie dignement dans le taxi », ajoute-t-il.