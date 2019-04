Risque d’inondations près du lac Simcoe au nord de Toronto

Les niveaux d'eau sont élevés dans la région située au nord de Toronto.

Il y a eu une amélioration de la situation en début d’avant-midi lundi, mais le directeur en ingénierie de l’office de protection de la nature du lac Simcoe, Tom Hogenbirk, recommande au public de se tenir loin des cours d’eau.

Il fait très froid à l’extérieur et nous avons reçu de la neige cette nuit. C’est le printemps et les conditions sont glissantes et dangereuses.

Tom Hogenbirk, office de protection de la nature du lac Simcoe