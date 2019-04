Le Pilsen de North Hatley inondé

La terrasse est complètement submergée et une pompe est en action pour sortir l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur.

L'histoire se répète d'année en année, mais semble que le printemps 2019 a amené une inondation beaucoup plus rapide qu'à l'habitude pour les propriétaires du restaurant.

Au centre-ville de Sherbrooke, la rivière Saint-François est toujours sous surveillance. En matinée, le niveau de l'eau atteignait 15,5 pieds passant ainsi du mode veille au mode préalerte.

Avec la pluie reçue au cours de la nuit et celle attendue en journée, la rivière pourrait monter au niveau de 19,5 pieds en soirée. Nous avions de la place pour accueillir le ruissellement qui était prévu puisque la rivière était à 9 pieds au début de l'événement. Ce qui ne sera pas le cas vendredi. On va avoir une semaine où on accueillera beaucoup de débit dans la rivière. On va commencer le congé pascal avec très peu de place pour accueillir l'eau qui est prévue descendre avec le ruissellement avec la hausse des températures annoncées , indique le coordonnateur des mesures d'urgence à la ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

Le garage municipal de Sherbrooke est l'un des premiers endroits touchés par les inondations de la rivière Saint-François. Un plan d'évacuation est d'ailleurs prévu pour les véhicules, car l'eau commence à envahir le terrain du garage lorsque la rivière atteint 19 pieds.

Bonne nouvelle toutefois : il ne devrait pas avoir création d'embâcles, car la plupart des glaces ont disparu des rivières de l'Estrie.