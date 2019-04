Aide aux sinistrés : la CAQ passe de la parole aux actes

Fin octobre 2018, alors fraîchement élu, le premier ministre Legault s'était rendu auprès des sinistrés des tornades à Gatineau. Sur place, il avait mandaté sa ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de « mettre rapidement en place un nouveau programme qui va s’appliquer à Gatineau et qui va s’appliquer à tous les sinistres ».

C’est précisément ce que fera la jeune ministre de 36 ans à 13 h 30 aujourd’hui.

Le nouveau Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents permettra :

de faciliter l’analyse des dossiers de réclamation des sinistrés;

d’accélérer le traitement des dossiers;

de permettre aux sinistrés de connaître d’avance les montants auxquels ils ont droit;

de s’assurer que ces sommes leur sont versées de façon diligente.

En octobre, le mandat confié par M. Legault à Mme Guilbault avait été clair. Le premier ministre était insatisfait du programme existant, qui ne permettait pas à des gens qui venaient de tout perdre de savoir rapidement quel pourcentage du total de leurs pertes ils obtiendraient.

Le nouveau programme sera « moins bureaucratique » et « utilisable rapidement », avait dit François Legault.

Dorénavant, donc, l’aide sera offerte plus rapidement aux victimes de sinistres. Surtout, ils auront beaucoup moins de pièces justificatives à fournir.

Des tornades dévastatrices

C’est par un vendredi soir du mois de septembre dernier qu’ont eu lieu ces tornades dévastatrices, qui ont détruit des maisons, arraché des toits et privé d’électricité des centaines de milliers de foyers de l’Outaouais et de l'Est ontarien.

Le 21 septembre, une tornade de force de 3 sur l'échelle de Fujita a pris naissance à Ottawa avant de franchir la rivière des Outaouais et de frapper Gatineau à une vitesse maximale de 265 km/h.

« C’est sûr que EF3, si on parle du Québec et de l’Ontario, c’est rare. En général, au Québec, on a 6-7 tornades de force EF0 ou EF1, mais une force 3, c’est toujours rare », avait expliqué le météorologue Samir Al-Alwani, d’Environnement Canada.

La dernière tornade d’une telle ampleur à avoir frappé la région avait eu lieu le 4 août 1994, à Aylmer, avait ajouté l'expert.

Avec les informations de Sébastien Bovet