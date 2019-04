Front commun des élus montréalais contre le projet de loi sur la laïcité

Selon les deux leaders politiques, les conséquences de ce projet de loi se feront particulièrement sentir à Montréal.

« La Ville doit favoriser l’égalité hommes-femmes et l’inclusion des minorités en son sein, notamment à travers la fonction publique », peut-on lire dans cette déclaration, présentée lundi juste avant la séance mensuelle du conseil municipal.

Proposé par Valérie Plante et Lionel Perez, ce texte met de l'avant les particularités de Montréal, qui est « un espace de vie qui promeut la dignité, la tolérance, la paix, l’inclusion et l’égalité entre les citoyennes et citoyens ».

La Ville de Montréal a la responsabilité de défendre le droit de ses citoyennes et citoyens de pratiquer leur religion comme le stipulent les chartes canadienne, québécoise et montréalaise. Extrait de la déclaration des élus montréalais

Aucun citoyen, est-il également indiqué, « ne devrait vivre dans la peur ou l’incertitude au sujet de son emploi ou de sa place dans la société montréalaise parce qu’elle ou il choisit de pratiquer sa religion ».

Il est par ailleurs mentionné que personne ne devrait se faire refuser une promotion sur la base d'une croyance religieuse, en référence à la volonté du gouvernement Legault d'interdire les signes religieux pour les personnes en situation d'autorité, ainsi que les enseignants.

Tel que l'a mentionné le premier ministre, les enseignants déjà en poste pourront conserver leur signe religieux en vertu d'une clause de droits acquis, mais s'ils changent de fonction, ils devront le retirer.

La Ville de Montréal réaffirme le caractère inaliénable du principe de laïcité ouverte afin de construire un espace public qui soit à l’image du Montréal et du Québec du XXIe siècle et de rassembler les Montréalaises et Montréalais de toutes convictions et de toutes origines. Extrait de la déclaration des élus montréalais

Dimanche, déjà, plusieurs élus municipaux, accompagnés par des députés provinciaux et fédéraux, ont pris part à une manifestation dans l'ouest de Montréal pour s'opposer à ce texte.

En août 2013, déjà, le conseil municipal de Montréal s'était élevé contre la volonté du gouvernement péquiste de faire adopter une charte des valeurs québécoises. Lionel Perez, alors maire de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, avait alors déposé une motion pour une laïcité ouverte, qui avait été adoptée à l'unanimité.

Près de quatre ans plus tard, le maire de l'époque Denis Coderre – tout comme Valérie Plante, chef de l'opposition – avaient vivement dénoncé le projet de loi sur la neutralité religieuse, adoptée par le gouvernement Couillard.