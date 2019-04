Travaux de 217 millions de dollars pour moderniser les Terrasses de la Chaudière

Les travaux, évalués à 217,6 millions de dollars, vont permettre de changer le revêtement de brique pour le remplacer par un mélange de verre, d'aluminium et de bois.

C'est la firme PCL Construction qui a remporté l'appel d'offres du gouvernement fédéral.

Nous imaginons un édifice moderne, éclairé et sécuritaire dont la priorité est accordée à l’accessibilité et l'efficacité énergétique , a affirmé le secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'approvisionnement et député de Gatineau, Steven MacKinnon.

Le revêtement actuel des Terrasses de la Chaudière s'effrite depuis des années. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement fédéral a décidé d'accélérer le début des travaux à la suite de problèmes avec le revêtement actuel. Des briques sont tombées de l'édifice au cours des dernières années.

Nous avons eu des enjeux de sécurité avec ces panneaux de briques, qui avant la fin projetée de leur vie utile, ont commencé à décoller , a mentionné Steven MacKinnon.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, se réjouit de voir que les rénovations aux Terrasses de la Chaudière vont aider à transformer ce secteur de la Ville au cours des prochaines années.

C’est un des édifices qu’on voit le plus quand on arrive au centre-ville , affirme Maxime Pedneaud-Jobin. Zibi est en train de monter, et les édifices patrimoniaux vont aussi être mis en valeur rapidement. On a le pont qui va être refait, ici, qui va être une occasion de le rendre plus beau et le moderniser pour les cyclistes et les piétons.

C’est un renouvellement comme on n’a pas eu depuis des décennies et pour notre centre-ville c’est vraiment extraordinaire. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Les employés des Terrasses de la Chaudière vont pouvoir continuer de travailler dans leurs bureaux pendant la durée des travaux qui débuteront cet automne et devraient être complétés d’ici 2024.

Rénovation complète de l'édifice

Ces travaux pour changer le revêtement extérieur des Terrasses de la Chaudière s'inscrivent dans un projet encore plus ambitieux de rénover au complet les immeubles du complexe, qui sont aussi aux prises avec des problèmes de qualité de l'air.

On a eu des enjeux sur un étage ou deux , affirme Steven MacKinnon. Après avoir fait les tests de qualité d’air, effectivement, nous avons aperçu un problème. Donc nous passons immédiatement à l’étape de la rénovation.

Les travaux de construction du complexe des Terrasses de la Chaudière ont été lancés en 1974 et ont été complétés en septembre 1978.