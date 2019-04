Congédiement l'ex-directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles : le tribunal rend sa décision

Dans un jugement rendu le 9 avril 2019, le tribunal s’est avant tout penché sur une question de droit pour trancher le litige : « au moment de son congédiement, en janvier 2017 , madame Nanipou exerce-t-elle des fonctions de cadre supérieure? »

Maria-Louise Nanipou estimait que son congédiement était injuste et imposé sans cause. De son côté l’employeur avançait qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, étant donné qu’elle occupait des fonctions de cadre supérieure.

Qu’est-ce que l’article 124 ?

La Loi sur les normes du travail comporte des dispositions concernant le congédiement sans cause juste et suffisante qui protègent la majorité des salariés québécois. Certaines personnes salariées ne sont toutefois pas visées par ces dispositions, notamment les cadres supérieurs, sauf dans des cas de harcèlement psychologique et d’obligations familiales, entre autres.