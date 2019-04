Compétition mondiale de robotique : une école de Regina à Houston

Pour la toute première fois, une école de la Saskatchewan participera à une compétition mondiale de robotique, FIRST Robotics. Une équipe de l'école Thom Collegiate à Regina peaufine actuellement ses derniers préparatifs avant de s'envoler à Houston, au Texas.

Il y a deux semaines, l’équipe, qui en est seulement à sa deuxième année d’existence, a terminé en deuxième position de la finale régionale qui avait lieu à Calgary, en Alberta.

Mercredi, elle prendra la route des États-Unis. Mille trois cents équipes, tous niveaux confondus, participeront à la plus importante compétition mondiale de robotique.

Le professeur Terrance Pon admet que beaucoup d’émotions ont suivi la qualification de son équipe étant donné que certains défis se présentaient à eux. « D’abord, on a beaucoup paniqué. Il a fallu chercher des fonds avant de pouvoir penser à aller à Houston », dit-il

À écouter : Une école de Regina affichera ses talents de robotique à Houston

Les professeurs de l’école ont organisé une collecte pour amasser plus de 5000 $ pour les dépenses reliées au voyage, mais il a fallu puiser dans le budget qui devait servir pour l’année scolaire 2019-2020 afin de trouver suffisamment d'argent pour participer à la compétition.

Un membre du groupe est originaire du Bangladesh. À quelques jours du départ, il a dû se rendre à Calgary au cours de la dernière fin de semaine pour tenter d’obtenir un visa.

L'équipe en pleine compétition. Photo : fournie par Gareth Jones

Un travail d’équipe

Pendant trois mois, les élèves ont travaillé d’arrache-pied pour la confection de leur robot. Les forces de tous les membres de l’équipe ont été mises à profit, que ce soit en mécanique, mathématique, design, programmation et relations publiques.

Dustin Ewasieko a été impressionné du travail accompli par ses camarades et lui-même : « J’ai vu des équipes se disputer, mais notre jeune équipe a surmonté les défis. On a vite compris les forces et les faiblesses de tout un chacun, ce qui nous a permis d’aller de l’avant. »

La Fransaskoise Emilie Wren affirme que sa participation au projet va bien au-delà de la victoire ou de la défaite. « Je veux vraiment prouver que je suis une fille [qui peut se démarquer] dans le domaine des sciences pour permettre aux autres filles de s’impliquer même s’il y a beaucoup de garçons [en robotique]. »

Avec les informations de Pascale Langlois