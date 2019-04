Des inondations perturbent la circulation dans la région d’Ottawa-Gatineau

Des sous-sols inondés et des refoulements d'égout ont été rapportés à Ottawa, notamment sur la rue Foxhall Way dans le secteur Bridlewood, au sud de Kanata.

La Ville de Gatineau traite également plusieurs requêtes depuis le début de la journée à ce sujet. Le seul refoulement d'égout confirmé en début d'après-midi se trouvait dans le secteur Masson, rue de Grand-Pré, mais tout le territoire reste sous haute surveillance.

La région d'Ottawa-Gatineau a reçu 49 mm de pluie, depuis dimanche après-midi, selon Environnement Canada. La moyenne historique pour le mois d'avril est de 63 mm.

Au beau milieu de la nuit, des voisins de la rue de Granpré à Masson-Angers se sont rassemblés pour tenter de limiter les dégâts causés par les inondations, mais le réveil a tout de même été brutal.

L’eau est montée rapidement dans une rue jamais inondée. Près de 23 cm d’eau se sont accumulés chez la grand-mère de Jean Robert.

On a même été cherché le moteur de piscine pour sortir l'eau. Le drain de la Ville ne voulait pas prendre l’eau pantoute. Il était 9 h ce matin lorsque ça a commencé à descendre , a-t-il confié.

Au bord des larmes, c'est la troisième fois en un an que Sylvain Robert doit reconstruire son sous-sol du secteur Gatineau, et ce matin encore, l'eau sale du drain est venue.

On dirait que ça ne me tente plus de me battre. On descend, on ramasse. Puis, là ça va recouler quand? Dans un mois ça va être la même chose.

Sylvain Robert, sinistré